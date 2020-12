Usa: Amazon in trattativa per l'acquisto di Wondery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon è entrato in trattative per l'acquisto della startup di podcast Wondery, riporta il "Wall Street Journal". Le trattative esclusive hanno portato il valore della startup podcast a più di 300 milioni di dollari, circa tre volte il suo valore in un round di finanziamento del giugno 2019. Grazie a una combinazione di pubblicità e licenze per la TV e servizi in abbonamento, Wondery è pronta a raggiungere un fatturato di oltre 40 milioni di dollari nel 2020, secondo il giornale. Dopo un'ondata di consolidamento, Wondery è l'ultima grande startup indipendente di podcast nel mercato attuale.(Nys)