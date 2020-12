Giappone: governo verso divieto veicoli con motore a benzina entro metà degli anni Trenta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il governo del Giappone intende porre gli investimenti nelle tecnologie per la riduzione dell'impatto climatico, a cominciare dalle energie rinnovabili, le celle di combustibili e il riciclo del carbonio, al centro della strategia di crescita economica a medio e lungo termine. Un piano presentato da un gruppo di esperti del governo il primo dicembre scorso cita i parchi eolici offshore come "chiave per fare delle rinnovabili una fonte energetica primaria". Il piano d'azione prevede per il Giappone il conseguimento di una capacità da fonti rinnovabili di 30 gigawatt – l'equivalente di 30 grandi centrali termoelettriche – entro il 2040. Ad oggi il Giappone trae appena 0,02 gigawatt di energia dai parchi eolici operati in via sperimentale nel Paese. Negli ultimi anni il Giappone è stato criticato per la sua eccessiva dipendenza dal carbone e dagli idrocarburi in generale, ulteriormente aggravata dalla battuta d'arresto del comparto nucleare a seguito del disastro di Fukushima. Il premier Yoshihide Suga ha annunciato che il governo individuerà aziende impegnate nello sviluppo di tecnologie innovative come partner per progetti nazionali, sostenendole anche tramite trattamenti fiscali preferenziali.