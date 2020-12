Giappone-Germania: Tokyo esprime “rammarico” per la statua dedicata alle “comfort women” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decisione (di approvare la risoluzione per l’esibizione della statua) è in aperto conflitto con la posizione e l’approccio del governo del Giappone, ed è estremamente riprovevole”, ha dichiarato il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Katsunobu Kato. Tokyo sostiene che la totalità delle dispute tra Tokyo e Seul risalenti al periodo di guerra siano state risolte dall’accordo bilaterale del 1965, che prevedeva lo stanziamento da parte del Giappone di un risarcimento pecuniario a titolo unico per i danni arrecati dall’occupazione coloniale. Il governo del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha deciso però di riaprire formalmente una serie di contenziosi, incluso quello relativo allo sfruttamento del lavoro da parte delle aziende giapponesi operanti nella Penisola Coreana durante la Guerra del Pacifico. (Git)