Università: Milano-Bicocca lancia un laboratorio nel bosco, l'ex quartiere operaio diventa "hub della cultura" (2)

- "Stiamo lavorando per rendere il quartiere sempre più verde, con un museo diffuso, un luogo di cultura aperto a tutta la città. Oggi presentiamo il Bosco delle Stem, uno spazio dove gli studiosi di materie tecnico scientifiche saranno impegnati per la sostenibilità della nostra città e dell'intero pianet"». Con queste parole la rettrice dell'Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, ha aperto l'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021, il secondo dall'inizio del suo mandato. La cerimonia, per la prima volta dalla nascita dell'Ateneo, si è svolta esclusivamente in streaming. "Appena un anno fa avevo davanti a me l'aula magna gremita – ha ricordato la rettrice –. Oggi è strano non guardare negli occhi gli studenti, i colleghi, il personale, ma ho voluto fortemente non rinviare l'inaugurazione. Si tratta infatti di un momento imprescindibile della vita universitaria, un momento di scambio, di condivisione e di riflessione". Giovanna Iannantuoni ha sottolineato l'importanza di consolidare una società sostenibile. "L'Università ha il compito di creare nuovi modelli di sviluppo sociale, culturale, scientifico-tecnologico ed economico. E Milano-Bicocca, consapevole del ruolo che riveste nella formazione delle giovani generazioni, si sta impegnando per rafforzare le politiche di sostenibilità e inclusione sia nel campus sia sul territorio". (segue) (Com)