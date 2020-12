Università: Milano-Bicocca lancia un laboratorio nel bosco, l'ex quartiere operaio diventa "hub della cultura" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simbolo di questo sviluppo, i recenti progetti dell'Università. Come il Vivaio Bicocca inaugurato un mese fa, uno spazio verde di 8mila metri quadri all'interno del quale sorgerà il Bosco delle Stem. E come l'Edificio U19, una infrastruttura di ricerca dedicata allo studio dei cambiamenti climatici e alla scoperta di energie alternative, che sorgerà dalla ristrutturazione dell'ex centrale a idrogeno. Così, Milano-Bicocca abbraccerà tutti gli ambiti della sostenibilità, dal seme (gli alberi) al blu e green deal (U19). Tutto questo inserito all'interno di un polo culturale che ha nell'Università, nell'Hangar Bicocca e nel Teatro Arcimboldi i tre luoghi cardine destinati a rendere il quartiere – un tempo operaio – sempre più aperto alla città e carico di energia intellettuale. Altro tema fondamentale sviluppato durante la cerimonia di inaugurazione, il concetto di cura, al centro dell'intervento dell'ospite d'onore: Ilaria Capua, la direttrice del "One health center of excellence" dell'Università della Florida. "È una gioia vera aprire questo anno accademico con un'esplosione di luce, la luce del cambiamento – ha commentato la professoressa Capua –. Il futuro che abbiamo di fronte ce lo possiamo reinventare". Durante l'anno della pandemia, l'Ateneo si è preso cura della sua comunità non solo garantendo le misure di prevenzione e sicurezza necessarie sui luoghi di lavoro e nelle aule quando sono riprese le attività in presenza, ma anche offrendo gratuitamente test sierologici e tamponi veloci al proprio personale docente e tecnico amministrativo. (Com)