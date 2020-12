Spagna: Covid, a Natale coprifuoco all'una e mezza di notte e riunioni di massimo 10 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e le Comunità autonome della Spagna hanno concordato un pacchetto di misure che saranno in vigore per tutte le festività per limitare il più possibile la diffusione dei contagi di coronavirus. Tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio in tutto il territorio spagnolo saranno limitate le entrate e le uscite dalle rispettive aree di residenza ad eccezione degli spostamenti debitamente giustificati, mentre le riunioni saranno limitate ad un massimo di 10 persone ad eccezione dei conviventi. Per il 24 ed il 25 dicembre sarà stabilito un coprifuoco massimo all'una e mezza di notte ma solo per tornare a casa e mai per recarsi ad altri incontri sociali. Le tradizionali attività natalizie che si svolgono nei cinema, teatri, auditorium, tende da circo o simili si svolgeranno secondo la capacità dettata dalla corrispondente Comunità autonoma o città, raccomandando, quando possibile, che si tengano all'aperto per garantire sempre la distanza di sicurezza tra i partecipanti. Per quanto riguarda le cerimonie religiose in spazi chiusi, esse potranno continuare a svolgersi secondo le regole stabilite in ogni regione, invitando, tuttavia, ad evitare i canti e ad utilizzare la musica registrata. Si raccomanda alla popolazione, inoltre, di organizzare i propri acquisti in anticipo per evitare grandi folle nelle strade e nei centri commerciali. Il documento raccomanda agli studenti che tornano a casa per le vacanze di limitare le interazioni sociali nei dieci giorni precedenti e durante la loro permanenza con la famiglia.(Spm)