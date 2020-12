Lazio: Consiglio regionale approva legge su birra artigianale per valorizzare produttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd), riunito in modalità telematica mista (parte dei consiglieri nell'Aula consiliare, la maggior parte in remoto), ha approvato, all'unanimità, la proposta di legge regionale n. 63 del 17 ottobre 2018, "misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale", d'iniziativa del consigliere Daniele Giannini (Lega). La nuova legge è volta a sostenere la "birra artigianale" del Lazio, vale a dire la birra che viene prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di micro filtrazione. "Per piccolo birrificio indipendente - ha spiegato Giannini all'Aula durante la sua relazione introduttiva – s'intende il birrificio legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà il materiale altrui". (segue) (Rer)