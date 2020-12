Lazio: Consiglio regionale approva legge su birra artigianale per valorizzare produttori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge regionale detta disposizioni in materia di disciplinare di produzione e di interventi per la promozione e la valorizzazione del settore, stanziando 800 mila euro per il biennio 2021-2022 (400 mila euro per ciascuna annualità), destinati ad attività informative e promozionali, anche a carattere turistico e culturale, alla formazione, all'aggiornamento professionale e alla qualificazione degli operatori del settore e alle spese per i progetti di ricerca e per gli interventi relativi alla promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra artigianale. Inoltre, sono previsti un'apposita fiera annuale della birra artigianale che si svolgerà, a rotazione, nell'ambito del territorio laziale, un registro dei birrifici artigianali e un percorso che porterà alla registrazione del marchio regionale "Prodotti e produttori di birra artigianale laziale". (Rer)