Decreto Sicurezza: Salvini, oltre 12 ore interventi in Aula, Lega difende italiani da governo

- Ammontano a "12 ore e 25 minuti gli interventi in Aula, da venerdì scorso ad oggi, con 133 deputati che prendono parola, 1.076 emendamenti presentati dalla Lega su 1.500 totali, 130 ordini del giorno. Così la Lega difende l’Italia alla Camera, dove la maggioranza vuole spalancare i porti e riavviare il business dell’immigrazione. Gli italiani chiedono tutela della salute, interventi per famiglie, imprese e lavoratori, certezza sulle scuole. La maggioranza offre clandestini, tasse, confusione. Questo governo mette in pericolo l’Italia". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)