Med Forum: segretario Ccg, speriamo di raggiungere soluzione per porre fine a divisioni

- La speranza per il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) è quella di raggiungere presto una soluzione alle recenti divisioni e che consenta di voltare pagina a dare il via ad un nuovo capitolo. Lo ha dichiarato il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Nayef Falah Mubarak al Hajraf, intervenendo alla sesta edizione della Conferenza Rome Med - Mediterranean Dialogues, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dall'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). “Il Consiglio di cooperazione del Golfo in questi 40 anni ha assistito ad alti e bassi”, ha dichiarato Al Hajraf, rispondendo ad una domanda sulle tensioni che nel giugno del 2017 hanno spinto Arabia Saudita, Bahrein ed Emirati ad avviare un boicottaggio diplomatico ed economico nei confronti del Qatar, accusato di finanziare il terrorismo e di interferire negli affari interni dei Paesi della regione. Il segretario generale del Ccg ha lodato gli sforzi “genuini” da parte del Kuwait per risolvere le tensioni tra i membri del Consiglio di cooperazione. “Questi sforzi sono stati sostenuti dal Consiglio di cooperazione e anche dalla comunità internazionale”, ha dichiarato Al Hajraf. “Questi sforzi stanno proseguendo con il sostegno di tutti i Paesi membri. Speriamo di raggiungere una soluzione che consenta di voltare pagina e di avviare un nuovo capitolo”, ha dichiarato. (Res)