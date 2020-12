© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La mia solidarietà a Virginia Raggi per l’insulto rivoltole da Salvini. I fallimenti politici della sindaca a Roma sono evidenti a tutti. Ma questo non è un motivo per insultarla, e insultare così le persone che l’hanno votata. Salvini è molto nervoso”. Lo afferma in una nota il segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc), Antonio Satta. (Com)