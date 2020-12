Covid: Gallera, vaccini tema-Paese, Lombardia si sta organizzando in stretta connessione con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia non acquisterà i vaccini anti-Covid. Lo ha escluso l'assessore al Welfare Giulio Gallera ai microfoni di Rainews24, spiegando: "No, a me risulta che il governo abbia centralizzato gli acquisti del vaccino e penso anche di tutto quello che serve per fare in mondo che venga inoculato. Mi sembra la cosa più corretta. Questo è un tema-Paese, legato a una pandemia e quindi a un'emergenza sanitaria nazionale". La Lombardia, tuttavia, sta predisponendo un piano per la distribuzione. "Ci stiamo organizzando in stretta connessione con il governo. Abbiamo individuato 66 luoghi dove verrà stoccato il vaccino. È chiaro che le prime dosi saranno per gli infermieri e per le rsa e quindi stiamo acquistando anche dei furgoni con i frigoriferi interni per poterli portare nelle rsa per gli operatori e gli ospiti a cui inocularlo. E poi stiamo già pensando a come realizzare la vaccinazione di massa che da febbraio marzo arriverà probabilmente per tutti i cittadini in maniera scaglionata", ha spiegato Gallera.(Rem)