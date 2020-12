Lazio: Novelli (M5s), su legge birra artigianale introdotte proposte con forte vocazione agricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio regionale del Lazio ha approvato, con il voto favorevole anche del Movimento 5 stelle, la proposta di legge sui birrifici artigianali. In una nota il consigliere M5s del Lazio, Valerio Novelli, commenta: "Un testo sul quale abbiamo lavorato lungamente già in commissione Attività produttive, rendendo la legge più aderente alle esigenze dei produttori locali, introducendo con le nostre proposte una forte vocazione agricola, incentivando la produzione in loco delle materie prime fondamentali come orzo e luppolo, attualmente in gran parte importate, e la riduzione dell'impatto ambientale delle filiere produttive, per una birra artigianale il più possibile ecosostenibile e made in Lazio. Nella seduta odierna - aggiunge - c'è stato il completamento di questo lavoro con l'approvazione del mio emendamento che prevede la redazione del disciplinare sulla produzione della birra da parte degli stessi produttori e non dalla Regione Lazio, come previsto nella versione originale del testo. Un grande risultato - conclude - frutto come sempre dell'ascolto delle esigenze dei territori e delle categorie interessate". (Com)