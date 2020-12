Cina: progetto idroelettrico Yarlung Tsangpo, Pechino rassicura su impatto a valle per altri paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale lo sviluppo a valle del fiume Yarlung Tsangpo è ancora in fase di pianificazione preliminare e dimostrativa e non è il caso di eccedere in interpretazioni. È quanto dichiarato oggi dal portavoce dell'ambasciata cinese in India, Ji Rong, in seguito alla notizia secondo cui Pechino realizzerà un progetto idroelettrico sul fiume Yarlung Tsangpo, il corso superiore del Brahmaputra situato nella regione autonoma del Tibet. "La Cina ha sempre assunto un atteggiamento responsabile nei confronti dello sviluppo e dell'utilizzo dei fiumi transfrontalieri e adotta una politica secondo cui la protezione va di pari passo con lo sviluppo. Qualsiasi progetto sarà sottoposto a pianificazione scientifica e dimostrazione con piena considerazione dell'impatto sulle aree a valle e degli interessi dei paesi sia a monte che a valle", ha affermato Ji. (segue) (Cip)