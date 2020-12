Cina: progetto idroelettrico Yarlung Tsangpo, Pechino rassicura su impatto a valle per altri paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Yan Zhiyong, presidente del Power Construction Corp of China, o PowerChina, in una conferenza per celebrare il 40mo anniversario della fondazione della China Society for Hydropower Engineering, ha dichiarato: "La Cina implementerà lo sfruttamento dell'energia idroelettrica a valle del fiume Yarlung Tsangpo, e ciò è stato chiaramente stabilito nella formulazione del 14mo piano quinquennale del paese (2021-25) e dei suoi obiettivi a lungo termine fino al 2035 elaborati dal Comitato centrale del Partito comunista cinese". "Non ci sono confronti nella storia [...] sarà un'opportunità storica per l'industria idroelettrica cinese", ha aggiunto Yan. Secondo quanto riferisce il quotidiano cinese "Global Times", la corrente principale del fiume Yarlung Tsangpo ha le risorse idriche più ricche nella regione autonoma del Tibet ed è in grado di produrre energia per circa 80 milioni di kilowattora, mentre la sezione di 50 chilometri del Yarlung Zangbo Grand Canyon è in grado di fornire 70 milioni di kilowattora con lo sfruttamento di un dislivello di duemila metri, che equivale a più di tre centrali elettriche delle Tre Gole, la diga per la produzione di energia elettrica costruita sul Fiume Azzurro nella provincia di Hubei. (segue) (Cip)