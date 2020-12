Cina: progetto idroelettrico Yarlung Tsangpo, Pechino rassicura su impatto a valle per altri paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tibet ha risorse idriche tali da produrre circa 200 milioni di kilowattora di energia, il 30 per cento del totale in Cina. Yan ha affermato che lo sfruttamento idroelettrico del fiume Yarlung Tsangpo a valle è più di un progetto idroelettrico. È anche significativo per l'ambiente, la sicurezza nazionale, il tenore di vita, l'energia e la cooperazione internazionale. Secondo Yan, lo sfruttamento di 60 milioni di kilowattora di energia idroelettrica a valle del fiume Yarlung Tsangpo potrebbe fornire 300 miliardi di kilowattora di elettricità pulita, rinnovabile e a zero emissioni di carbonio all'anno. Il progetto svolgerà un ruolo significativo nel realizzare l'obiettivo della Cina di raggiungere un picco di emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e la neutralità carbonica nel 2060. "È un progetto per la sicurezza nazionale, comprese le risorse idriche e la sicurezza interna", ha detto il presidente di PowerChina, sottolineando che faciliterà anche la cooperazione con l'Asia meridionale. La stazione idroelettrica potrebbe generare un reddito di 20 miliardi di yuan (tre miliardi di dollari) all'anno per la regione autonoma del Tibet, ha spiegato Yan. (segue) (Cip)