Cina: progetto idroelettrico Yarlung Tsangpo, Pechino rassicura su impatto a valle per altri paesi (4)

- Il 16 ottobre, PowerChina ha firmato un accordo di cooperazione strategica nell'ambito del 14mo piano quinquennale con la regione autonoma del Tibet e ha avuto riunioni con il segretario del partito della regione Wu Yingjie e il presidente del governo regionale Che Qizhala. Lin Boqiang, direttore del China Center for Energy Economics Research presso l'Università di Xiamen, ha dichiarato al "Global Times" che con l'esperienza di costruzione della centrale idroelettrica delle Tre Gole, di quella di Baihetan e di altri enormi progetti idroelettrici, la Cina ha sviluppato capacità operative mature e avanzate per questioni complesse nella costruzione di centrali idroelettriche come gli standard tecnologici e il reinsediamento e il trasferimento dei civili. Nel progetto delle Tre Gole, in particolare, sono state ricollocate 1,4 milioni di persone, secondo l'agenzia di stampa "Xinhua". (segue) (Cip)