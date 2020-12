Cina: progetto idroelettrico Yarlung Tsangpo, Pechino rassicura su impatto a valle per altri paesi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle province del Sichuan e dello Yunnan nel sud-ovest della Cina, un totale di 89.021 persone sarà reinsediato per costruire la stazione idroelettrica di Baihetan. Lin ha sottolineato che i progetti di energia idroelettrica sui fiumi transfrontalieri non possono essere sviluppati senza comunicazione e cooperazione tra i paesi a monte e a valle. Lo sviluppo dell'energia idroelettrica del fiume Yarlung Tsangpo fornirà maggiori opportunità di cooperazione tra la Cina e i paesi dell'Asia meridionale, che possono imparare dalla modalità del meccanismo di cooperazione Lancang-Mekong, attraverso il dialogo e l'istituzione di meccanismi di cooperazione per promuovere l'utilizzo completo e lo sviluppo di risorse idriche. (Cip)