Vaccini: Gallera, valutiamo seriamente di fare causa a società che non li hanno forniti in tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia sta valutando se fare causa alle società che non hanno fornito nei tempi previsti i vaccini anti-influenzali. Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare Giulio Gallera a Rainews24, difendendo tuttavia l'operato della Regione sul fronte della gestione della vaccinazione per l'influenza stagionale. "I numeri sono lì: noi abbiamo acquistato 2,5 milioni di vaccini. Di questi due milioni sono già nelle disponibilità dei medici di medicina generale e delle nostre Asst che stanno facendo i vaccini alle categorie per le quali è previsto: gli over 65, i fragili, gli operatori sanitari e i bambini. Visto che l'Aifa ha consentito che questo vaccino innovativo spray che siamo i primi a utilizzare necessiti di una sola inoculazione e non di due, ampliamo fino ai dieci anni la vaccinazione gratuita dei bambini", ha detto Gallera, spiegando che "a oggi ci mancano all'appello ancora 300mila vaccini" e giustificando "i ritardi di alcune settimane che abbiamo avuto". "Il Lazio ha una mancanza molto più ampia rispetto a quella che abbiamo noi. Il Piemonte ha fatto causa all'azienda fornitrice dei vaccini, anche l'Emilia Romagna e il Veneto hanno dei ritardi. Tutte le regioni hanno dei ritardi, perché queste aziende li stanno consegnando con dei ritardi rispetto agli impegni che sono stati assunti. Questo sta creando malumore nei medici di medicina generale che avevano fissato gli appuntamenti e li vedono slittare in Lazio, in Emilia Romagna e in Lombardia. Se riusciamo a trovare anche un numero maggiore di vaccini, lo faremo. Di questo però non mi occupo io, ma la centrale acquisti Aria che fa gli acquisti e gli approvvigionamenti", ha detto Gallera, che alla domanda se Regione Lombardia pensa di fare causa alle società che non hanno fornito nei tempi previsti il vaccino, ha risposto: "Lo stiamo valutando. È chiaro che vedremo di quant'è il ritardo e il danno che viene creato. Indubbiamente è un elemento di grande criticità e quindi noi stiamo valutando anche noi seriamente quest'azione". (Rem)