- La notizia della sospensione da parte del governo iraniano della condanna a morte dello scienziato iraniano-svedese Ahmadreza Djalali "è un segnale positivo. Ora si fermi definitivamente la mano del boia. La libertà di pensiero non può essere fermata dalla violenza delle condanne a morte". Lo afferma in una nota Emanuele Fiano responsabile Esteri nella segreteria del Partito democratico. (Com)