Italia-Portogallo: videoconferenza tra ministre Bellanova e do Ceu Antunes

- Si è svolto questa mattina in video collegamento il bilaterale della ministra per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova con l’omologa portoghese Maria do Céu Antunes. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, il collegamento è stato un'occasione per avviare il confronto in vista della prossima presidenza del Consiglio dell’Unione europea del Portogallo, dal primo gennaio 2021. “Mi auguro che si possa giungere alla chiusura del negoziato sulla Pac nel corso del prossimo semestre e che, durante i triloghi, i testi dei regolamenti concordati in Consiglio possano essere ulteriormente migliorati. Naturalmente la nostra disponibilità a un lavoro comune è massima”, ha esordito la ministra Bellanova, prima di passare ai temi della riforma prioritari dell’Italia. “L’architettura verde è stata molto dibattuta in Consiglio”, ha sottolineato la ministra, “e l’Italia ne condivide gli obiettivi, ma siamo fortemente preoccupati per la complicazione ed i pesanti oneri burocratici che il new delivery model si porterà dietro”. (segue) (Com)