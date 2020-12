Italia-Portogallo: videoconferenza tra ministre Bellanova e do Ceu Antunes (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Quindi, sulla gestione del rischio, "l'Italia ritiene che gli attuali strumenti debbano essere rafforzati, discorso che vale soprattutto per i Paesi mediterranei, più di altri sottoposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Per questa ragione abbiamo proposto di dedicare una piccola quota dei pagamenti diretti alla creazione di un fondo di mutualizzazione: in Lussemburgo questa possibilità è stata accolta, ma le risorse dedicate sono assolutamente insufficienti. Per questo chiediamo che la percentuale del 1 per cento debba essere portata almeno al 3 per cento". Riguardo alla strategia Farm to Fork, Bellanova ha evidenziato la cautela italiana sul meccanismo delle raccomandazioni della Commissione tese a favorire l'allineamento tra Piani strategici e Strategia: "troppa rigidità", ha evidenziato, "rischia di rendere difficile l'adeguatezza del Piano alle esigenze nazionali". A questo proposito, "ritengo utile", ha proseguito Bellanova, "veicolare un messaggio chiaro alla Commissione da parte di tutti gli Stati membri, per ribadire la necessità che ai singoli Paesi sia garantita la flessibilità necessaria per adattare la strategia europea sul proprio territorio". (segue)