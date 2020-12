Italia-Portogallo: videoconferenza tra ministre Bellanova e do Ceu Antunes (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sul biologico, ribadendo la condivisione con “gli ambiziosi obiettivi ambientali della Strategia dal campo alla tavola e biodiversità”, Bellanova ha indicato la necessità di promozione specifica del settore attraverso un Piano strategico “che potrebbe vedere la luce durante il semestre di Presidenza portoghese”, e ha precisato: “Sosteniamo fortemente i propositi della Commissione di creare le condizioni per il suo sviluppo. Tuttavia questo non può andare a discapito di un quadro normativo rigoroso, come lo è quello italiano”. Da parte nostra”, ha aggiunto, “abbiamo già adottato misure atte a rafforzare la fiducia dei consumatori, che potrebbero utilmente contribuire al futuro Piano strategico della Ue. Tra queste l’istituzione di mense scolastiche biologiche nelle scuole supportata dal sostegno pubblico per evitare aggravi di costo sulle famiglie; una tassa di scopo a carico dei fitofarmaci e un fondo per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica”. Infine, la ministra ha ribadito il forte interesse italiano sul tema dell’innovazione tecnologica e dell’agricoltura di precisione: “due strumenti indispensabili per permettere al settore agricolo di raggiungere gli ambiziosi obiettivi della strategia Farm to Fork”, e l’impegno sulla lotta biologica ai parassiti animali e vegetali. “Problema molto attuale in Italia”. (Com)