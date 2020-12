Pa: Pd, governo convochi sindacati, sciopero si può evitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori della Pubblica amministrazione hanno dimostrato in questa fase pandemica "un grande senso di responsabilità e stanno contribuendo con il loro lavoro al superamento delle difficoltà che il paese sta vivendo. Come tutti i lavoratori, hanno diritto a battersi per vedersi riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto. Lo sciopero proclamato per il 9 dicembre, come tutti gli scioperi, lancia un grido di allarme e sofferenza che deve essere raccolto. Facciamo appello al governo perché si convochino subito le organizzazioni sindacali per riaprire il confronto. Questa disponibilità potrebbe far congelare la protesta e riaprire alla possibilità di un accordo. Al Paese serve affrontare questa drammatica situazione con il massimo di unità nazionale. Facciamo tutti la nostra parte per aiutare le parti a trovare un accordo". Lo afferma in una nota Marco Miccoli, responsabile Lavoro della segreteria nazionale del Pd. (Com)