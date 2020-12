Afghanistan: Pontecorvo, ottima discussione con Ghani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, ha avuto una "ottima discussione oggi con il presidente afgano Ashraf Ghani". Il colloquio è avvenuto dopo "la notizia che a Doha è stato fatto un passo avanti positivo sul processo di pace afgano che la Nato sostiene fortemente", ha spiegato l'ambasciatore attraverso il suo profilo Twitter della Nato in Afghanistan. "Mi congratulo con il lavoro degli afgani dedicati a garantire pace e sicurezza durature per l'Afghanistan", ha aggiunto. (Beb)