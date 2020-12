Nord Macedonia: Osmani, nomina di un inviato speciale è impulso per i rapporti con Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Vlado di Buckovski rappresentante speciale della Macedonia del Nord per la Bulgaria "è un ulteriore impulso" verso un accordo fra i due Stati sulle questioni aperte. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Macedone, Bujar Osmani, commentando la nomina decisa dal governo di Skopje di un invisto speciale che si occupi dei rapporti con Sofia. "La nomina di Vlado Buckovski come rappresentante speciale può essere un ulteriore impulso per i meccanismi che stiamo costruendo con l'obiettivo di ripristinare la fiducia nell'accordo bilaterale del 2017, il quale è la formula del successo nel superare le differenze tra noi e la Bulgaria", ha dichiarato Osmani dopo l'incontro avuto oggi con Buckovski. Secondo Osmani, il Trattato di amicizia del 2017 ha segnato una svolta nelle relazioni bilaterali tra Macedonia del Nord e Bulgaria ed è l'unico quadro attraverso il quale le differenze tra i due Paesi possono essere superate. (segue) (Seb)