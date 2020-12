Nord Macedonia: Osmani, nomina di un inviato speciale è impulso per i rapporti con Sofia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È nel nostro interesse preservare questo quadro e, se si ha la sensazione che l'accordo non soddisfi, ripristinare la fiducia perché questa è la formula migliore per superare le differenze. Questo è il motivo per cui durante questo periodo abbiamo cercato di creare meccanismi che ripristinassero la fiducia nell'accordo", ha detto Osmani. L'ex primo ministro macedone Vlado Buckovski è stato nominato dal governo della Macedonia del Nord rappresentante speciale per la Bulgaria. Il compito di Buckovski sarà quello di negoziare un accordo sulle questioni bilaterali aperte. L'obiettivo della nomina è di trovare un accordo sui punti riguardanti in particolare la lingua macedone e il patrimonio storico conteso fra i due Paesi. (segue) (Seb)