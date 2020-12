Nord Macedonia: Osmani, nomina di un inviato speciale è impulso per i rapporti con Sofia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho guardato l'intervista del primo ministro e letto le reazioni dell'opinione pubblica macedone, e in alcuni commenti, sfortunatamente, c'era la domanda se la leadership dello Stato agisca davvero in relazione a questa vitale questione nazionale", ha detto Pendarovski. Il capo dello Stato ha aggiunto che la risoluzione delle controversie "di peso strategico" richiede due presupposti. "Avere la volontà politica, che a volte significa coraggio politico, per raggiungere un consenso che non alza mai il tuo rating, e come seconda cosa implica che ci si attenga a fatti storici verificati a livello internazionale e a una realtà che è ovvia", ha detto il capo dello Stato. Nella giornata di ieri la maggiore forza d'opposizione macedone, Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) ha organizzato una manifestazione di protesta contro il governo per le dichiarazioni di Zaev nell'intervista concessa alla stampa di Sofia. Una prima serata di proteste si era tenuta il 26 novembre con colonne di auto che avevano sfilato per le strade della capitale Skopje. (Seb)