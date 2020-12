Kosovo-Serbia: premier Hoti, Pristina impegnata a rispetto accordo su libertà di movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è impegnato a dare attuazione all'accordo sulla libertà di movimento raggiunto con la Serbia nell'ambito del dialogo mediato dall'Unione europea, ma ogni richiesta di esponenti del governo di Belgrado di entrare nel Paese sarà valutata individualmente sulla base delle specifiche situazioni. Lo ha dichiarato il premier kosovaro Avdullah Hoti, confermando di aver ricevuto oggi una lettera dall'inviato speciale Ue per il dialogo Miroslav Lajcak, nella quale viene richiesto a Pristina di rispettare l'accordo sulla libertà di movimento. "Rispettiamo l'accordo e siamo in favore della libertà di movimento; stiamo lavorando sulla chiusura di tutte le questioni aperte con la Serbia tramite il dialogo", ha assicurato Hoti secondo cui però "a volte la situazione è delicata". Per questo, ha precisato il premier kosovaro, nella risposta che sarà inviata a Lajcak verrà spiegata nel dettaglio la posizione di Pristina sulla delicata questione. (segue) (Kop)