Ue: Gentiloni, spetta a governo valutare come assorbire rapidamente fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetta al governo italiano decidere come operare per assorbire il più rapidamente possibile i fondi europei previsti nel Recovery fund. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Mezz’ora in più”, su Rai3, rispondendo a una domanda sulla possibilità di nominare un commissario per quest’attività. “Abbiamo avuto esperienze positive di commissariamenti che hanno funzionato, in alcuni casi affidati ai sindaci quando si trattava di problemi locali”, ha detto Gentiloni, ricordando anche “Expo Milano, quando si è scelto un manager”. “Assorbiamo il 40 per cento delle risorse europee e in questo caso c’è un problema in più, perché se non si raggiungono gli obiettivi nei tempi previsti il rischio è che la Commissione interrompa le erogazioni”, ha aggiunto il commissario europeo. “Il problema è se si riescono a semplificare alcune procedure per rendere questi ritardi meno probabili. Oggi parliamo giustamente dei tempi di erogazione ma tra un po' parleremo dei tempi di attuazione e non sarà più facile”, ha aggiunto Gentiloni. (Res)