Governo: Gentiloni, instabilità politica italiana è diventata contagiosa in Europa

- L’instabilità politica tipica dei governi italiani non è una leggenda ed è diventata contagiosa in Europa. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Mezzo’ora in più” su Rai3 in merito alle indiscrezioni su un possibile rimpasto di governo. “Non vorrei essere irrispettoso, ma non mi sembra che sia in cima all’agenda europea il tema del rimpasto di governo in Italia. Noi discutiamo con la realtà dei governi e non con le ipotesi. Ci auguriamo di avere governi stabili. Esistono dinamiche politiche e non spetta a Bruxelles discuterne”, ha detto Gentiloni. L’instabilità che si regista in Italia, tuttavia, è diventata un male contagioso, secondo il commissario: “Al tavolo europeo troviamo molti governi di minoranza o basati su coalizioni improbabili. Io da commissario all’economia mi auguro di avere a che fare con governi solidi e stabili”, ha detto Gentiloni. (Res)