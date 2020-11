Medio Oriente: presidente palestinese Abbas incontra il re della Giordania ad Aqaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, è giunto oggi ad Aqaba, sul Mar Rosso, nel sud della Giordania, per incontrare il re Abdullah II. Scopo del colloquio, riferisce l’agenzia di stampa “Wafa”, è discutere degli ultimi sviluppi della questione palestinese e di varie altre questioni di interesse condiviso. All’inizio dell’incontro, Abbas ha ringraziato Abdullah per il suo sostegno alla posizione del popolo palestinese; tale sostegno, ha aggiunto, conferma la profondità delle relazioni fra le leadership e i popoli dell’Anp e della Giordania. Dal canto suo il monarca di Amman ha rinnovato la “salda posizione” della Giordania a sostegno della causa palestinese. Nella giornata di oggi Abbas dovrebbe in un secondo momento recarsi al Cairo in Egitto, per incontrare il presidente Abdel Fatah al Sisi. (Res)