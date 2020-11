Governo: Gentiloni su "superministro", all'Ue basta che si semplifichino processi decisionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione di una figura di “superministro” con la capacità di coordinare tutto lo sforzo del Recovery fund non è una scelta che compete l’Ue: per Bruxelles l’importante è che si creino le condizioni per semplificare i processi decisionali. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Osservo che in alcuni Paesi è stata fatta questa scelta, per esempio in Francia dove a Bruno Le Maire è stata assegnata la funzione del piano di Recovery”, ha detto Gentiloni. “Fare un nuovo ministero? Ho avuto una certa esperienza durante un governo di 15-16 anni di spacchettamento di nuovi ministeri e ci vuole molto tempo nel sistema italiano”, ha aggiunto il commissario. “Questa è una scelta che compete al presidente del Consiglio, l’importante da parte di Bruxelles è che si creino le condizioni per semplificare i processi decisionali. A me non preoccupa se lo fa Tizio o Caio ma i colli di bottiglia, le strozzature. Non ce le possiamo permettere con il Recovery fund: quando si parla di oltre 200 miliardi non possiamo permetterci di sprecare quest’occasione”, ha aggiunto Gentiloni che mostra quindi un’apertura su questa figura. “C’era una proposta che andava nella direzione che il governo sta imboccando, ovvero trovare una soluzione organizzativa che almeno provi a superare queste strozzature. Poi quale sia questa soluzione spetta al governo e al Parlamento deciderlo perché questo sarà un emendamento alla legge di bilancio”, ha concluso il commissario Ue. (Res)