Roma: controlli anti Covid, chiusa piazza San Calisto e altre zone per assembramenti

- Movida con assembramenti e violazioni dei protocolli di sicurezza anti-Covid. A Roma, ieri sera, numerose pattuglie della polizia locale sono intervenute in piazza di San Calisto, dove hanno disperso una folla di centinaia di persone e isolato la zona fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Qui, sono scattate anche le sanzioni per alcuni ragazzi sorpresi a consumare bevande in prossimità dei locali oltre le ore 18. Anche in questo fine settimana, dunque, la polizia locale di Roma Capitale ha messo in atto un potenziamento dei controlli a tutela della salute pubblica con verifiche mirate nelle aree di interesse commerciale e turistico e nei luoghi a maggior rischio di assembramenti. (segue) (Rer)