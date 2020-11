Mes: Gentiloni, domani si discute su emendamento per attivarlo in caso di crisi bancarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sull’emendamento al trattato esecutivo del Meccanismo europeo di stabilità riguarda il salvataggio delle banche e non la linea sanitaria. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Mezz’ora in più” parlando della riforma del meccanismo del Mes. “Stiamo lavorando come commissione per favorire quest’accordo. Il Mes è un accordo intergovernativo fatto dai governi europei, non è un strumento della Commissione, ed è stato fatto dopo l’ultima crisi finanziaria. Si tratta di una specie di cassaforte di 250 miliardi che possono diventare 400 in caso di necessità. C’è una linea sulla sanità ma domani si discute su un’altra linea, che è quella sul salvataggio delle banche”, ha spiegato Gentiloni. Si tratta, ha aggiunto, di “una linea di credito nel caso di eventuale crisi delle banche, che non si profilano per il momento e speriamo che non arrivi mai, ma questo è l’obiettivo dell’emendamento del trattato del Mes. Domani si discute di questo”. (segue) (Res)