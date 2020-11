Mes: Gentiloni, domani si discute su emendamento per attivarlo in caso di crisi bancarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora approvato, spiega Gentiloni, l’emendamento “consente al Mes di attivare un backstop, una rete di protezione, in caso di crisi bancaria. Sinora il Mes non poteva essere utilizzato in questa direzione. In questi anni è stato usato per finanziare Paesi in difficoltà attraverso meccanismi discussi e discutibili, per esempio la troika in Grecia, Spagna, Cipro e Portogallo. Questa crisi viene affrontata con tutt’altro spirito, c’è questa cassaforte e si propone di utilizzarla in caso di crisi bancaria”. Per farlo, ha spiegato il commissario europeo, “bisogna modificare il trattato istitutivo. Al Mes si decide all’unanimità, nessuno deve avere la preoccupazione che il Mes imponga qualcosa, ciascun Paese deve essere d’accordo perché si prenda qualsiasi decisione”. (segue) (Res)