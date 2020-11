Mes: Gentiloni, domani si discute su emendamento per attivarlo in caso di crisi bancarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione dell’emendamento dovrebbe avvenire nel Consiglio europeo di metà dicembre, ha aggiunto Gentiloni, sottolineando che non è l’Eurogruppo che prende decisioni definitive. “So che ci sarà una discussione in Parlamento ma non dobbiamo troppo incrociare la discussione sulla possibilità di una linea di credito sui temi sanitari da quest’emendamento ai trattati, che riguarda tutt’altra questione”, ha detto Gentiloni. “Sul Mes a fini sanitari penso che le condizionalità che lo hanno caratterizzato non ci siano più e che il governo italiano potrebbe decidere di utilizzarlo, ma è una scelta che si fa a Roma e non a Bruxelles”. (Res)