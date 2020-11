Ue: Gentiloni, lo stato di diritto non è un optional

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di diritto in Europa non è un optional, non possiamo considerarlo una materia su cui chiudere un occhio. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Mezz’ora in più” sul veto di Polonia e Ungheria al legame fra stato di diritto e Recovery fund. “Il Next Generation Eu è collegato al bilancio europeo, un fondo speciale dentro il bilancio, è questo che rende necessaria l’approvazione all’unanimità. Penso che questo veto riusciremo a superarlo. Ungheria e Polonia hanno bisogno di queste risorse, sono fra i Paesi più colpiti da questa pandemia, non dalla prima ma dalla seconda ondata. Ricevono risorse non inferiori rispetto a popolazione e Pil, non inferiori a quelle che riceve l’Italia. È molto difficile rinunciare per loro”, ha detto Gentiloni. “Penso che non si possa arrivare a una rottura. Abbiamo la fortuna che la presidenza di turno del Consiglio europeo sia della Germania, che ovviamente un po' aiuta. Credo che questi veti saranno superati con qualche accorgimento di cui le diplomazie sono abbastanza pratiche”, ha aggiunto il commissario Ue. (Res)