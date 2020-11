Emirati: approvata nuova politica ambientale e istituito Consiglio sicurezza cibernetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri degli Emirati Arabi Uniti ha approvato oggi una nuova politica ambientale, volta a proteggere il paesaggio del paese e a migliorare la qualità dell’aria. Lo ha annunciato su Twitter il primo ministro emiratino ed emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. La nuova politica approvata da Abu Dhabi mira inoltre a rendere sostenibile la produzione di agricoltura e allevamento e a promuovere una gestione “esemplare” di rifiuti e prodotti chimici. Il consiglio dei ministri ha anche nominato Sultan al Jaber, ministro dell’Industria e della Tecnologia avanzata, come inviato speciale per il cambiamento climatico, con il compito di rappresentare gli Emirati in tutti i forum internazionali relativi alla questione. Fra le decisioni dell’esecutivo emiratino figura anche l’istituzione di un Consiglio per la sicurezza cibernetica, con il compito di preparare politiche e leggi per rafforzare la sicurezza del paese e accrescere la capacità di risposta di tutti i settori. “La sicurezza nazionale nell’ambito digitale non è meno importante di quella in ambito geografico”, scrive Al Maktoum. (Res)