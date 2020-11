Debito: Gentiloni, non si cancella, parliamo dell'Ue non dei Paesi più poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I debiti non si cancellano, ma bisogna impedire che i Paesi ad alto debito siano limitati nella risposta alla crisi del coronavirus. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Non stiamo discutendo dei Paesi più poveri dell’Africa ma dell’Ue. Lo ha chiarito la governatrice della Bce, Christine Lagarde, lo hanno detto i ministri Gualtieri e Amendola. Non è questo il punto. Dobbiamo impedire che i Paesi ad alto debito siano limitati nella loro risposta a questa crisi. Noi abbiamo lavorato, insieme alla Bce, in questo senso e infatti Italia, Grecia e Spagna hanno avuto volume di fuoco assolutamente paragonabili a quello di paesi con debito molto basso come Olanda e Germania”, ha detto Gentiloni. “Altrettanto grave sarebbe ignorare la questione del debito nei prossimi anni. Lo ha detto il ministro Gualtieri, oggi viviamo in acque tranquille, nessuno ha problemi di accesso ai mercati, abbiamo interessi bassissimi: l’Italia ha fatto emissioni a cinque anni a tassi negativi, ma non è detto che questa situazione si prolunghi per sempre e quindi tenere sotto controllo il debito è una sfida che non si può evitare”, ha aggiunto il commissario Ue. “Altra parte di questo problema è come modificare le nostre regole di bilancio: le nostre attuali vanno rese compatibili con il fatto che a fine pandemia la media del debito dei paesi dell’Eurozona sarà del 103-104 per cento. Ma la risposta non è cancellare il debito ma lavorare per cambiare in modo graduale e rendere compatibili le nostre regole comuni. Abbiamo sospeso il Patto di stabilità e dovremo avere delle regole che tengono conto della nuova situazione, dando più gradualità nel rientro nei criteri di Maastricht: sarà una grande discussione e la affronteremo l’anno prossimo”, ha concluso Gentiloni. (Res)