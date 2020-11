Covid: Gentiloni, vaccino sarà distribuito contemporaneamente a tutti i Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dosi di vaccino che, presumibilmente, arriveranno a gennaio saranno disponibili contemporaneamente in tutti i Paesi europei. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Mezz’ora in più” su Rai3. “La Commissione ha negoziato con sei grandi case farmaceutiche per un potenziale di quasi 2 miliardi di dosi. Perché non ci occupiamo solo dei cittadini europei ma anche dei Paesi più poveri”, ha detto Gentiloni. “Ce ne sono tre in fase avanzata: Pfizer, Moderna e Astrazeneca. A gennaio è possibile che si comincino ad avere in Europa le prime dosi”, ha aggiunto Gentiloni, che ha poi garantito: “I cittadini italiani devono sapere che arriveranno contemporaneamente a tutti i Paesi europei. Ci saranno parità di condizioni per tutti i Paesi europei”. (Res)