Ue-Usa: Gentiloni, vittoria Biden non argini nostre aspirazioni di autonomia strategica

- La vicinanza con la nuova amministrazione statunitense, sicuramente più filo-europea della precedente, non significa che l’Ue debba fare passi indietro sul tema della sua autonomia strategica. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Mezz’ora in più”. “La vittoria di Biden crea le condizioni perché il rapporto fra Ue e Usa non sia quello fra concorrenti economici ma torni a essere un rapporto fra alleati. Questo però non deve significare fare dei passi indietro sulle nostre aspirazioni di autonomia strategica a livello globale”, ha detto Gentiloni. “L’autonomia strategica dell’Ue resta un problema decisivo. Così come tante complicazioni, come l’avvenire dell’accordo sul nucleare iraniano. Quello che è accaduto a Teheran nei giorni scorsi – l’assassinio dello scienziato Mohsen Fakhrizadeh, figura di primo piano del programma nucleare iraniano – non rende le cose più facili”, ha concluso il commissario. (Res)