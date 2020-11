Bielorussia: arrestate 123 persone durante manifestazioni a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza bielorusse hanno arrestato oggi 123 manifestanti durante le proteste dell'opposizione a Minsk. Lo ha riferito Viasna-96, il gruppo per i diritti umani che ha mostrato diversi video degli arresti sui social media locali. Migliaia di manifestanti si sono incontrati in vari luoghi, per lo più in aree residenziali della capitale, e hanno marciato per le strade della città chiedendo le dimissioni del presidente Aleksandr Lukashenko. La Bielorussia è in crisi dalle elezioni presidenziali dello scorso 9 agosto che secondo l'opposizione sono state truccate, cosa che Lukashenko, che è al potere da 26 anni, nega. Decine di migliaia di manifestanti scendono in piazza ogni settimana in Bielorussia per chiedere che Lukashenko si dimetta. Oggi a Minsk si sono svolte fino a 60 manifestazioni locali, secondo i calcoli di “Nasha Niva”, un settimanale indipendente bielorusso. (Rum)