Sudan-Israele: Consiglio sovrano di Khartum, visita israeliana "unicamente militare"

- La visita in Sudan di una delegazione di Israele, avvenuta lo scorso lunedì 23 novembre, ha avuto natura esclusivamente “militare”. Lo ha dichiarato il portavoce del Consiglio sovrano sudanese, Mohammed al Faki Suleiman, secondo i media locali. La visita, ha proseguito il portavoce, non ha discusso aspetti politici. Il portavoce ha inoltre rivelato che la delegazione israeliana ha incontrato le autorità militari e discusso di questioni “circoscritte” (su cui non ha fornito indicazioni più dettagliate). La delegazione israeliana, ha chiarito inoltre Suleiman, ha cominciato la propria visita in Sudan con un tour delle industrie di Difesa appartenenti alle forze armate sudanesi, e ha incontrato esponenti militari, senza “toccare affatto” il dossier della normalizzazione fra Khartum e Tel Aviv. (Res)