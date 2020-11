Ungheria: opposizione chiede dimissioni direttore museo Petofi per aver paragonato Soros a Hitler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale partito di opposizione ungherese di sinistra, Coalizione democratica, si è unito alle richieste rivolte al primo ministro Viktor Orban di rimuovere dall’incarico il direttore di un museo finanziato dallo Stato per dei commenti antisemiti estremi che paragonavano il finanziere statunitense George Soros ad Adolf Hitler. In un editoriale pubblicato ieri, Szilard Demeter, che dirige il Museo letterario Petofi e funge da commissario culturale del governo, ha definito Soros "il Fuhrer liberale" e ha scritto che l'Europa è la "camera a gas" che Soros usa per i suoi scopi. Demeter ha rilasciato una dichiarazione oggi affermando che avrebbe ritirato l'articolo e che i suoi critici avevano ragione sul fatto che "il parallelo nazista potrebbe danneggiare involontariamente la memoria delle vittime". Le comunità ebraiche ungheresi hanno definito l’editoriale del responsabile del museo "imperdonabile" e "una pessima provocazione". Il principale partito di opposizione di sinistra, Coalizione democratica, ha chiesto il licenziamento immediato di Demeter. Orban da tempo ha preso di mira Soros, il magnate ebreo di origini ungheresi emigrato dopo la Seconda guerra mondiale, come parte di una campagna generale contro l'immigrazione. Orban accusa Bruxelles di aver tentato di costringere l'Ungheria ad accettare migranti sotto l'influenza di Soros. (Vap)