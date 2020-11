Covid: De Corato (Fd'I), rispettare regole per ridurre contagi e far riaprire attività in maggior sofferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo così, rispettando a pieno le regole per andare verso un'ulteriore riduzione dei contagi e ad una riapertura anche di quelle attività che ancora sono in maggiore sofferenza". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale Riccardo De Corato in occasione del primo giorno in zona arancione della Lombardia e Milano. "Oggi i negozi hanno finalmente potuto riaprire e hanno visto tornare i clienti per lo shopping. Non ci sono stati assembramenti ma il rispetto delle regole anti-contagio", ha osservato l'esponente di Fratelli d'Italia. "Rispettiamo - conclude De Corato - le regole in modo che presto anche bar e ristoranti possano riaprire in sicurezza".(com)