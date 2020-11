Nigeria: Onu, sale a 110 vittime il bilancio del massacro di Koshobe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 110 morti il bilancio del massacro attribuito al gruppo jihadista Boko Haram nello stato nordorientale nigeriano di Borno, dove sono stati rinvenuti i cadaveri delle vittime. Il nuovo bilancio aggrava quelli annunciati in precedenza - si parlava di 43, poi 70 vittime -, ed è stato confermato ai media locali dal coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Nigeria, Edward Kallon. In un comunicato pubblicato oggi, Kallon spiega che nel primo pomeriggio di ieri, 28 novembre, un gruppo di uomini armati sono piombati a bordo di motociclette sugli agricoltori che lavoravano nei campi di Koshobe, villaggio vicino alla capitale Maiduguri, sgozzando e uccidendo fino a 110 civili. Secondo il funzionario della sicurezza Babakura Kolo il massacro è "senza dubbio" opera del gruppo jihadista Boko Haram, molto attivo nella regione e che è solito attaccare gli agricoltori. La maggior parte dei cadaveri rinvenuti presentano segni di tagli mortali alla gola, mentre aumenta anche il numero - finora sei - delle persone rimaste gravemente ferite. L'attacco è avvenuto in una risaia situata a meno di dieci chilometri da Maiduguri, capitale dello Stato di Borno. Il mese scorso, 22 contadini erano stati uccisi nei loro campi, situati non lontano dalla città. “Sessanta lavoratori agricoli sono stati assunti per raccogliere il riso in questo campo”, ha confermato un altro agente della sicurezza, Ibrahim Liman. (Res)