Roma: Raggi, nuovi giochi per bambini nel parco dell'ex Snia in via Prenestina

- La sindaca di Roma Virginia Raggi, in un post su Facebook, presenta "i nuovi giochi per i bambini all’interno del parco dell’Ex-Snia, in via Prenestina. Ve ne avevo parlato recentemente e sono contenta che li stiano già montando. Non vedo l’ora che siano a disposizione dei più piccoli e delle loro famiglie", ha affermato la prima cittadina di Roma. "Stiamo realizzando nuove aree gioco in tanti parchi e piazze della città, grazie a un appalto da 1 milione di euro. Strutture belle, nuove, ma soprattutto sicure", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)