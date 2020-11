Legge Bilancio: Nardi (Pd), tutto il Partito è per il superbonus 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi vede divisioni nel Partito democratico a proposito dell'utilità del superbonus del 110 per cento forse si è distratto: per tutto Pd, sia tra gli esponenti di governo che tra i rappresentati del Parlamento, questa misura va rinnovata e migliorata. Così in una nota la deputata Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive alla Camera. “Sull'obiettivo non c'è alcuna divisione, perché questa misura serve da una parte a rilanciare il settore edile e suoi livelli occupazionali, dall'altra a migliorare le abitazione delle famiglie italiane abbattendone il consumo energetico e aumentandone la sicurezza antisismica", ha detto, parlando di una misura “virtuosa, utile a non farci trovare impreparati quando la pandemia sarà superata, e che già nei suoi primi mesi di applicazione ha dato buoni risultati pur incontrando difficoltà di ordine tecnico-burocratico segnalate anche dall'Agenzia dell'entrata”. Si tratta, ha concluso, di problematiche che tutto il Partito democratico intende superare per rendere quindi l'accesso agli incentivi statali più veloce e quindi più efficace. (Com)