Iran: parlamento decide di accelerare sospensione Protocollo aggiuntivo sul nucleare

- Il Majlis (parlamento dell’Iran) ha deciso oggi di attribuire “massima urgenza” a un piano, presentato e discusso in aula per la prima volta all'inizio di novembre, che prevede fra le altre misure la sospensione della messa in atto del Protocollo aggiuntivo negoziato con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea). Secondo quanto riferisce il deputato Abolfazl Aboutorabi, i parlamentari hanno concordato di compiere una mossa strategica urgente che mira a contrastare le sanzioni imposte da “paesi occidentali”. A favore della mozione che attribuisce massima urgenza alla discussione del piano, riporta l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, hanno votato 232 dei 246 parlamentari presenti in aula. “Abbiamo deciso di portare a termine e realizzare il ‘piano strategico d’azione’ che include il blocco della messa in atto del Protocollo aggiuntivo”, ha aggiunto il deputato. Aboutorabi ha sottolineato che il parlamento sta anche discutendo dei dettagli dell’assassinio di Mohsen Fakhrizadeh, lo scienziato ucciso venerdì 27 novembre nella provincia di Damavand in uno scontro armato con assalitori ignoti. (segue) (Res)